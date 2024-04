Incendio a San Francischiello, è stato doloso

Scicli - C'è stato il dolo.

Le basse temperature, il forte vento, le condizioni cliamtiche generali escludono che l'incendio divampato oggi pomeriggio alle 14 in contrada San Francischiello alla periferia di Scicli sia stato di natura accidentale. La zona, spesso attraversata da pastori coi loro greggi, è stata attenzionata da qualcuno che ha appiccato il fuoco in più punti in maniera volontaria.

Sul posto sono intervenute cinque squadre dei vigili del fuoco, carabinieri e polizia locale, oltre alla protezione civile.