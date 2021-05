Vaccini Covid Sicilia: boom del weekend, disagi a Ragusa VIDEO

Ragusa – L’allargamento della campagna vaccinale siciliana ai 50enni ha creato la prevista impennata di adesioni nel fine settimana. Con relativi, evitabili, disagi. Dopo quelli segnalati alla nostra redazione, su Facebook è comparso il durissimo post di un residente, Federico Sinopoli: “Il 6 maggio ho prenotato la vaccinazione dal sito dell'Asp di Ragusa: appuntamento sabato 15 ore 16:00. Mi presento e scopro, come molti altri cittadini prenotati e imbestialiti, che c'è una fila unica tra prenotati e "open day". Davanti a me 117 (centodiciassette) persone. A voi calcolare i tempi di attesa; nel video (che alleghiamo in fondo, ndr) l'assembramento che si è creato. Chiedo al direttore della Asp di Ragusa - attacca – di chi ha organizzato una simile oscenità, gli stessi ragazzi addetti ai servizi erano indispettiti dalla situazione e non facevano altro che scusarsi con il pubblico”.

Code e disagi si sono registrati, tuttavia, in molti altri hub dell’Isola: il secondo filmato riprende la fila alla Fiera di Palermo. Nel terzo, volutamente sgranato dall’autore per rispettare la privacy dei concittadini, siamo ad Agrigento: “Caos, proteste, urla, spintoni: è soltanto l'ormai consueto assembramento al Palacongressi - scrive Lillo Firetto, evidenziando un difetto di comunicazione -. La gente non ha il potere di prevedere il futuro: ha creduto, a torto, che anche oggi fosse "open day" e sin dalle 7 del mattino si sono presentati prenotati, non prenotati e docenti 50enni a cui era giunto l'invito ad accedere senza prenotazione. Alle 9 hanno aperto il cancello e hanno comunicato: accesso solo ai prenotati. Motivo: esaurite le dosi Pfizer. Chi vuole vaccinarsi, solo Astrazeneca”. In realtà la notizia era stata data dalle autorità sanitarie e divulgata da molte testate, inclusa la nostra, ma evidentemente molte persone scontano ancora una mancanza di accesso all’informazione.