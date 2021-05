Sicilia, è qui la festa? La pazza gioia gialla VIDEO

Ragusa – La zona gialla subentra domani ma in varie parti dell’Isola è già festa da due giorni: la pazza gioia è scattata nel fine settimana, subito dopo l’ufficializzazione dell’entrata nella fascia di rischio bassa. Nel primo video, diffuso online dalla giornalista Myrta Merlino, la movida del sabato sera a Palermo: sembrano scene girate prima del Covid. La “fiesta” in piazza nel capoluogo siciliano e in altre città è proseguita anche domenica, unendosi in alcuni casi alle manifestazioni di sostegno alla Palestina e al ddl Zan. Negli altri due video siamo a Catania, in piazza dell’Università e in piazza Accalà. Anche a Siracusa non sono mancati momenti di ebbrezza musicale, postati in Rete, che hanno raccolto decine di cittadini in strada.

C’è ancora chi prende multe, ma le cronache del weekend sono sempre meno. In questo fine settimana sono stati sanzionati: i partecipanti a un battesimo truccato da matrimonio, ancora a Palermo; un chiosco che continuava a vendere alcolici dopo le 22, sempre a Catania; un karaoke con musica “a palla” in un condominio di Alcamo, nel trapanese; e un gruppo di 8 nottambuli ad Augusta, nel siracusano. L’ultimo giretto di vite prima dell’area gialla in cui, come in quella bianca, ricordiamo che sono vietati assembramenti e party privati tra non conviventi e restano obbligatori i dispositivi di protezione individuale e le distanze di sicurezza: a questo link un breve ripasso delle regole base.