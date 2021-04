Vaccini Covid, la campagna siciliana in grafici FOTO

Ragusa – Ad oggi in Sicilia sono oltre 300mila le fiale anti Covid da sbrinare, secondo la piattaforma online governativa: nei frigo è rimasto un buon 26% del milione e 193mila boccette consegnate finora. Tante o poche? Dipende solo da quante altre ne arriveranno. Certo, era un po’ che nei magazzini non se ne vedevano così tante. Per avere un impatto “visivo” di come sta procedendo la campagna vaccinale sull’Isola, scevro da troppi commenti, vi proponiamo una carrellata di grafici aggiornati realizzati da Lab24, la sezione tecno-digitale del Sole24Ore.

Nel primo è riportato il numero di somministrazioni comunicate giornalmente, con i dati totali e per singolo vaccino. Nel secondo sono tracciate le prime e seconde inoculazione quotidiane, che di recente hanno subito una flessione. Nella terza tabella l'andamento delle vaccinazioni per categoria sanitaria e sociale: la maggioranza sono grandi anziani. Nella quarta la suddivisione per fasce d'età: il limite in caso di patologie a rischio, al momento può scendere fino e non oltre i 16 anni. Il quinto grafico misura l'effetto-vaccino, cioè la variazione dei contagi per età: la curva degli over 80 è sotto quella degli under. Il sesto evidenzia i vaccini consegnati, somministrati e il rapporto percentuale tra i due valori per produttore: Pfizer va a gonfie vele, mentre le poche dosi Moderna stentano pure a essere ricevute.