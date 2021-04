Vaccino Astrazeneca, oggi nuova riunione Aifa-ministero su limiti d'uso

Roma - Netto calo delle vaccinazioni anti-Covid nel weekend pasquale, con 370mila somministrazioni in tre giorni, di cui solo 92mila la domenica di Pasqua: sempre più difficile raggiungere il mezzo milione di vaccinazioni al giorno entro aprile, visto che anche con Johnson&Johnson si rischiano ritardi. Ma a pesare sul piano vaccinale c’è purtroppo anche il rinnovato scetticismo - dei cittadini, ma anche di alcuni governi europei - verso l’innocuità dei sieri. Non solo quelli Astrazeneca, su cui stasera torneranno a riunirsi i tecnici di Aifa e ministero della Salute per un punto in merito ad eventuali ulteriori indicazioni sull’utilizzo del vaccino, che andranno a rimpinguare il bugiardino.

L’orientamento prevalente tuttavia è quello di aspettare il pronunciamento di Ema, atteso entro giovedì prossimo, che secondo indiscrezioni potrebbe fissare dei paletti per particolari categorie o fasce d’età. "E' possibile, per maggiore precauzione, che indichi che per una determinata categoria è meglio non utilizzare il vaccino AstraZeneca" afferma il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, precisando che comunque "questo è successo anche per tanti altri farmaci" e ribadendo che il vaccino - ribattezzato “Vaxzevria” dalla casa madre - è stato utilizzato "in un numero estremamente alto di soggetti, mentre gli eventi trombotici rari segnalati sono pochissimi" e "non vi è ombra di dubbio che vi sia un rapporto rischio-beneficio positivo”. Una posizione sostenuta, ancora in queste ore, da tutti gli scienziati, italiani e stranieri.