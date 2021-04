Zone rosse, Palermo esce dal blocco: ne restano 29, la lista aggiornata

Ragusa – Dopo l’appello disperato del sindaco Leoluca Orlando, da oggi Palermo non è più "zona rossa". Sembra un paradosso ma la “strage” evocata dal primo cittadino non è pervenuta all'Asp, che rileva un miglioramento rispetto alla precedente settimana di riferimento e libera il capoluogo dalle restrizioni che lo attanagliavano da ormai tre settimane consecutive, confermandole però in 16 comuni della provincia. Baucina, Belmonte Mezzagno, Borgetto, Caccamo, Campofiorito, Cefalù, Cinisi, Giardinello, Lascari, Mezzojuso, Misilmeri, Monreale, Partinico, Termini Imerese, Villabate e Villafrati resteranno rossi almeno fino a mercoledì 5 maggio insieme ad altri 9: Aci Catena e Adrano (Catania); Catenanuova e Cerami (Enna); Marianopoli e Mussomeli (Caltanissetta); Lentini (Siracusa); Lampedusa e Linosa (Agrigento), alla faccia delle isole Covid-free.

Con lo stesso provvedimento il governatore Nello Musumeci ha disposto la zona rossa - da venerdì 30 aprile a mercoledì 12 maggio – anche per Tortorici e Tusa, nel messinese, e Serradifalco, nel nisseno. Al momento solo le province di Ragusa e Trapani non hanno macchie scure sul territorio arancione. Venerdì, invece, è atteso il verdetto della cabina di regia nazionale per l'assegnazione della fascia di rischio a partire da lunedì 3 maggio, in base ai numeri relativi alla settimana 19-25 aprile: per la prima volta dopo 9 settimane l'Isola registra un lieve miglioramento, sia nel numero dei nuovi contagi che per l'occupazione dei posti letto Covid, ma potrebbe non essere ancora sufficiente per il passaggio in zona gialla. Lo sapremo solo domani.