Honda e Nissan avvieranno trattative per una fusione

Honda e Nissan sono pronte ad avviare trattative per una fusione storica, come riportato in prima battuta da quotidiano Nikkei e dall’agenzia Bloomberg. Le due case automobilistiche, rispettivamente seconda e terza in Giappone, stanno esplorando l’opzione di operare sotto una nuova holding. La firma di un memorandum of understanding sarebbe imminente, e nei piani delle due aziende ci sarebbe anche l’inclusione di Mitsubishi Motors, società di cui Nissan è già il principale azionista, con il 24% delle azioni.

Il secondo e terzo produttore giapponese cercano di fare fronte ai cinesi nell’elettrico. La casa di Yokohama ha varato di recente tagli drastici.

Nissan e Honda – rispettivamente la terza e la seconda casa automobilistica giapponese dopo Toyota – recentemente hanno perso quote di mercato in Cina. Il paese rappresenta quasi il 70% delle vendite globali di veicoli elettrici a novembre, con oltre 1,27 milioni di immatricolazioni. Nel 2023 le due aziende hanno registrato vendite combinate per 7,4 milioni di veicoli, ma stanno subendo la concorrenza di Byd e altri produttori in Cina. Per questo, a marzo Honda e Nissan hanno avviato una collaborazione nelle loro attività sull’elettrico, e ad agosto sulle batterie e altre tecnologie.

Ora l'eventuale accordo tra le due società potrebbe essere il più grande del settore dopo la fusione da 52 miliardi di dollari tra Fiat Chrysler e Psa nel 2021 per creare Stellantis. Secondo Nikkei, le quote delle due società nella nuova entità, insieme ad altri dettagli, saranno decisi in seguito.