Si presenta il suv Alfa Romeo Tonale. VIDEO

L'attesa per l’Alfa Romeo Tonale terminerà l’8 febbraio, lo conferma la casa stessa attraverso il suo sito ufficiale. L’appuntamento è fissato alle 15:00 per chi volesse seguire la presentazione ufficiale in streaming su sito Alfa Romeo.

Alla Tonale sono affidate le speranze di rilancio dello storico brand italiano, che debutta nel competitivo segmento dei Suv compatti con il suo primo modello elettrificato. Non a caso il titolo della presentazione è «Metamorfosi», a indicare il percorso verso un futuro sempre più elettrico. La nuova Alfa Romeo Tonale poggerà su una versione evoluta del pianale della Compass, predisposta per la propulsione ibrida plug-in da 240 Cv. Il motore sarà alloggiato in posizione trasversale, e sarà disponibile sia a trazione anteriore che integrale. Il telaio è stato completamente rivisto così da garantire migliori doti dinamiche e sotto il cofano dovrebbe trovare posto un’unità ibrida con batteria ricaricabile all’esterno che abbina un 1.3 turbo benzina a un’unità elettrica per oltre 240 Cv. Il Ceo Imparato ha rivisto il progetto in corso d’opera pretendendo un powertrain ibrido più prestazionale. Sarà prodotta a Pomigliano d’Arco per arrivare nelle concessionarie a giugno.

Alfa Romeo ha mostrato per la prima volta la sua idea di elettrificazione al Salone Internazionale di Ginevra 2019, rivelando il concept del suv compatto Alfa Romeo Tonale. Tonale attraverso il linguaggio Alfa Romeo vuole riscrivere le regole del segmento attualmente in maggiore crescita; grazie all’unicità dello stile italiano e al piacere di guida.