Bere acqua e limone ogni giorno: 5 motivi per farlo

Sappiamo tutti quanto sia benefica l’acqua con limone, soprattutto nel caso di raffreddore o per influenza. Sappiamo anche che i limoni sono pieni di vitamina C. Ma spesso ci chiediamo: "ci sono dei vantaggi nel bere acqua e limone ogni giorno? " Sì! scopriamo 5 motivi per cui fa bene bere acqua e limone tutti i giorni

L'acqua con il limone è na delle bevande più gettonate tra gli amanti del fitness ma non solo: ecco 5 motivi per cui dovresti bere acqua e limone ogni giorno!

Il buongiorno si vede dal mattino, come dice il detto, pertanto dobbiamo cercare il modo per iniziare la giornata nel migliore dei modi. È dal risveglio mattutino infatti che capiamo come affronteremo la giornata.

L’acqua con il limone è una bevanda dissetante ma anche ottima per la salute: il limone è ricco di nutrienti e dona numerosi benefici all’organismo, motivo per cui dovresti bere acqua e limone ogni giorno.

Uno dei consigli più importanti da seguire è senza dubbio di bere acqua tiepida e limone: quest’ultimo contiene diverse sostanze quali il calcio e la vitamina C, e vanta proprietà depurative per il fegato.

Il limone inoltre è ottimo per molteplici ragioni, l’elenco di buoni motivi per iniziare la giornata con un bel bicchiere di acqua e limone sono tantissimi, di seguito ve ne elencheremo 5 per cui dopo non potrete più farne a meno. Ricordate però di bere il tutto a digiuno, evitando l’acqua fredda, poiché il corpo impiega più tempo ed energia ad assimilarla, e spremendo mezzo limone rigorosamente biologico al momento.

Scopriamo i 5 motivi per cui bere acqua e limone ogni giorno

Perché bere acqua e limone? i benefici

-Ottima contro i malanni di stagione. L’acqua e il limone aiutano a combattere i malanni di stagione grazie al pieno di vitamina C dell’agrume. È uno dei rimedi più diffusi per rinforzare il sistema immunitario aumentandone le difese.

1) Aiuta la digestione. I limoni sono ricchi di sostanze che aiutano ad espellere le tossine dal corpo, per questo viene utilizzato per alleviare i sintomi dell’indigestione. Non esiste metodo migliore di una bella tazza di acqua e limone per curare la cattiva digestione e la distensione addominale. In caso di acidità di stomaco invece, si sconsiglia la sua assunzione; meglio consultare un medico per avere il parere di un esperto.

2) Diminuisce i dolori alle articolazioni. Oltre alla vitamina C, il limone è ricco di calcio perfetto per la salute delle ossa. Ecco perché bere acqua e limone può tornare molto utile a chi soffre di dolori alle articolazioni! Con una terapia di circa 3 settimane, tutto potrebbe tornare al suo posto.

3) Previene il diabete. Questa bevanda ha il potere di regolare i livelli di zucchero presente nel sangue. Ecco perché è ottima per prevenire il diabete dal momento in cui riduce l’indice glicemico!

4) Pulisce l’organismo. Assumere limone e acqua è un ottimo diuretico, in quanto l’acqua tiepida attiva il metabolismo e stimola la diuresi, aiutando ad eliminare le sostanze di rifiuto. Il limone, con il suo acido citrico, ci aiuta a disintossicare l’organismo attivando gli enzimi. Inoltre permette di eliminare le tossine rapidamente, mantenendo pulito il tratto urinario.

5) Fa dimagrire. Ovviamente non stiamo parlando di una bevanda miracolosa, ma se accostata ad una giusta alimentazione ed una costante attività fisica, ti permette di perdere peso essendo una bevanda brucia grassi. Inoltre, dona un senso di sazietà, quindi si riesce meglio a regolare il senso di fame.



Bere acqua e limone stimola il metabolismo, ed è questo il primo vero motivo per cui si sostiene faccia dimagrire. Il limone però contiene anche fibre di pectina, che favoriscono la regolarizzazione delle funzioni intestinali e il rapido assorbimento degli zuccheri. Inoltre, come sostiene uno studio pubblicato sul Journal of American College of Nutrition, la vitamina C contenuta nel frutto facilita la perdita di peso, aiutando a bruciare più grassi negli allenamenti.