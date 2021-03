Perchè bere acqua e limone fa bene?

Perché bere acqua e limone ogni giorno fa bene? Quante volte vi siete posti questa domanda? Bere un bicchiere di acqua tiepida e limone la mattina, a digiuno, aiuta a sgonfiare la pancia e a perdere peso, ad esempio. Ma non solo, questa bevanda vanta anche virtù antiossidanti e detox. Scopriamone di più...

Per acqua e limone si intende una bevanda a base di acqua minerale, in genere tiepida, unita al succo e/o alla scorza del frutto. Iniziare la giornata con una tazza di acqua calda con il succo di mezzo limone, è una routine diventata di tendenza, ma sarà davvero così salutare? La bevanda a base di acqua e limone è una delle bevande più gettonate tra gli amanti del fitness: ecco perché dovresti bere acqua e limone ogni giorno, non ti abbiamo ancora convinto?

Molto in voga nella medicina popolare, questa bevanda viene utilizzata principalmente come alimento depurativo, da assumere sia a stomaco vuoto che a stomaco pieno. D'altro canto, le "ipotetiche" funzioni dell'acqua e limone sono abbastanza varie.

Acqua e limone è una bevanda dissetante e ottima per la salute: il limone è ricco di nutrienti e dona numerosi benefici all’organismo, motivo per cui dovresti bere acqua e limone ogni giorno. Adatta ad ogni tipo di stagione, calda o fredda che sia, solitamente si beve ogni mattina dopo aver fatto colazione.

Gli errori da evitare quando si beve acqua e limone ogni giorno

Un errore che commettono in molti, ad esempio, è proprio quello di assumere la bevanda prima della colazione: è sbagliatissimo, perché il limone potrebbe irritare lo stomaco specialmente se ha un pH molto acido. Quindi, il consiglio è di berne un po’ dopo il pasto senza esagerare!

Scopriamo i 5 motivi per cui bere acqua e limone ogni giorno fa bene alla nostra salute

-Ottima contro i malanni di stagione. L’acqua e il limone aiutano a combattere i malanni di stagione grazie al pieno di vitamina C dell’agrume. È uno dei rimedi più diffusi per rinforzare il sistema immunitario aumentandone le difese.

-Diminuisce i dolori alle articolazioni. Oltre alla vitamina C, il limone è ricco di calcio perfetto per la salute delle ossa. Ecco perché bere acqua e limone può tornare molto utile a chi soffre di dolori alle articolazioni! Con una terapia di circa 3 settimane, tutto potrebbe tornare al suo posto.

-Previene il diabete. Questa bevanda ha il potere di regolare i livelli di zucchero presente nel sangue. Ecco perché è ottima per prevenire il diabete dal momento in cui riduce l’indice glicemico!

-Favorisce la digestione. Se assunta dopo i pasti, la bevanda composta da acqua calda e limone può favorire la digestione grazie alla presenza di acido citrico!

-Fa dimagrire. Ovviamente non stiamo parlando di una bevanda miracolosa, ma se accostata ad una giusta alimentazione ed una costante attività fisica, ti permette di perdere peso essendo una bevanda brucia grassi. Inoltre, dona un senso di sazietà, quindi si riesce meglio a regolare il senso di fame.

Controindicazioni e avvertenze

Non esistono particolari controindicazioni per il succo di limone, tuttavia, è importante prestare attenzione se si soffre di esofagite, reflusso gastroesofageo e gastrite.

L’assunzione di acqua e limone a digiuno potrebbe provocare o esacerbare questi disturbi e rovinare lo smalto dei denti