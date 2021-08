Birra e dieta vanno d'accordo? Ecco cosa dice uno studio

Birra e dieta per dimagrire sembra sempre che non vadano d'accordo, vero? Ma a volte, si ha proprio voglia di bere una birra e come possiamo fare per non sentirci in colpa? Inoltre uno studio Spagnolo avrebbe dimostrato come la bevanda aiuti a combattere alcune malattie.Dobbiamo solo scegliere la birra giusta per riuscire a mantenere un regime dietetico buono e cercare di soddisfare quel desiderio di bere birra, per una sera.

La birra è una delle bevande più antiche, grazie a radici che affondano sino all'antico Egitto faraonico; una birra che, a quei tempi, era molto diversa dall'attuale, così come il vino prodotto dai Greci e dai Romani era ben lontano da quello dei giorni nostri.

In entrambi i casi, infatti, le fermentazioni erano spontanee, mentre oggi sono strettamente controllate per quanto riguarda i tempi, le temperature, e, soprattutto, i ceppi microbici utilizzati per la fermentazione.

La birra è una bevanda apprezzata da tanti ma, come per tutti gli alcolici, viene spesso bistrattata per il suo contenuto calorico e per essere considerata una delle maggiori cause dell'odiata "pancetta alcolica". La birra, non va demonizzata in maniera assoluta perché, considerati i benefici dovuti alle vitamine, al calcio e all'acido folico in essa contenuti, può anche far parte di un menù equilibrato e salutare. Ottenuta dal malto d’orzo mescolato con acqua, lievito e luppolo, la birra presenta un contenuto basso di alcol (circa il 4-5 % vol.) e alto di acqua (circa il 93 %) con una quantità di calorie equivalenti a circa 68 per un bicchiere da 200 ml, ed è per questo che può essere consumata a ridosso di un pasto leggero e salutare.

Quanta birra si può bere al giorno?

1-2 lattine con una gradazione alcolica del 3,5-4%, pari a 33-66cl (12-24g d’alcol). Va ricordato che le donne possono berne la metà dell’uomo e che l’alcol a prescindere dalla quantità fa sempre male, anche se poi tutto fa un po’ male, anche respirare l’aria inquinata delle città.

Composizione della birra

La birra è una bevanda composta dall’85-92% d’acqua, per questo è facile berne tanta e non accorgersi, se non in modo tardivo, di tutto l’alcol ingerito (l’alcol fa ingrassare?). La sbronza da birra è molto peggiore di quella da vino

Dieta e birra

Ogni programma di dieta che abbia un senso, infatti, limita fortemente il consumo di alcol poichè abbassa i livelli di leptina, la sostanza che "conta" i livelli di grasso nel sangue e capisce se è il caso d'immagazzinarli o bruciarli. Se i livelli sono bassi la leptina chiede al corpo di immagazzinare il grasso e diciamo che facendo una dieta nessuno si augurerebbe dei livelli dei leptina bassi che possano decidere d'immagazzinare grasso nelle nostre belle maniglie dell'amore.

Birra e dieta : lo studio Spagnolo

Inoltre, uno studio spagnolo condotto su oltre mille volontari pubblicato sul telegraph.co.uk da un team di ricercatori dell’Università di Barcellona, dell’Hospital Clinic e dell’Instituto de Salud Carlos III, guidato da Ramon Estruch Rosa Lamuela, avrebbe dimostrato come la bevanda aiuti a combattere alcune malattie come il diabete e i problemi cardiovascolari. Via libera, dunque, nell'ambito di una dieta a base di pesce, frutta, verdura e olio di oliva, fermo restando che, come per il vino, fondamentali sono le quantità: se per il vino è solo un bicchiere al giorno, per la birra gli esperti suggeriscono di non superare una pinta al giorno.