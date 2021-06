L’estate 2021 ormai è alle porte, è giunto il momento di trascorrere piacevoli giornate al mare, di rilassarsi distesi al sole aspettando il tramonto. Cosa mangiare in spiaggia? I consigli degli esperti.



Quando il caldo non dà tregua, cosa c’è di meglio di una bella fuga al mare? Per chi vuole evitare i costosi e affollatissimi lidi italiani, le spiagge libere sono la soluzione ideale per godersi un po’ di relax. Tuttavia, non basta essere tipi da spiaggia, servono senso pratico e un’ottima organizzazione, soprattutto se si sceglie di passare l’intera giornata fuori e di mangiare in spiaggia. È fondamentale però non trascurare il buon cibo e le sane abitudini alimentari. Scopriamo quali sono i cibi da spiaggia e quali le buone regole di salute per evitare congestioni e malori al mare.

A dispensare preziosi consigli su cosa è meglio mangiare in spiaggia è il dottor Gaetano Iervolino quale dichiara:

“Sembra impossibile! Ma, invece , basta organizzarsi e seguire delle semplici regole.

Innanzitutto, soprattutto se ci sono bambini, bisogna fare attenzione a non esporsi al sole nelle ore più calde.”

L’idratazione è fondamentale quindi portarsi con sè acqua magari tenuta al fresco in borse frigo.

Si raccomanda di bere a piccoli sorsi per dissetarsi evitando bevande zuccherine che aumentano la sete. Durante la giornata mai dimenticare di assumere Sali Minerali e Vitamine. E’ Possibile, per sopperire ai Languorini, consumare frutta fresca di stagione (Anguria, Pesche, Albicocche, Prugne, Melone).

Andiamo a Vedere come organizzare il nostro pranzo in spiaggia che deve essere Leggero per evitare la lunga digestione, Comodo e Pratico gia’ diviso in porzioni in Contenitori.

Portarsi il cibo da casa, evitando di andare al bar, permette di risparmiare e di mangiare in maniera più sana. L’importante è dividere bene i cibi in vaschette e mantenere la catena del freddo, conservandoli in un’apposita borsa frigo munita di quelle mattonelle refrigeranti comunemente chiamate anche “ghiaccio sintetico”. Per il pranzo bisogna , organizzarsi con Borse termiche, Contenitori ermetici Posate e Sacchetti per raccogliere tutti i rifiuti della giornata.

É fondamentale dissetarsi frequentemente e, quindi, non dimenticare di portare abbondante acqua con sé in spiaggia. Bene anche centrifugati di frutta o verdura e infuso di karkadè, mentre sono fortemente sconsigliate tutte le bevande zuccherine o a base di caffeina, in quanto aumentano la sete.

È vero che il pranzo non deve essere veloce, tuttavia al mare è bene evitare pasti troppo impegnativi: vietati fritti, pasta al forno, timballi, fettine di carne, pizze o crescioni. Per un piatto unico e ben equilibrato dal punto di vista nutrizionale, bastano un po’ di prosciutto, di tonno o mozzarella in aggiunta alle verdure per condire pasta e cereali.

Ecco qualche suggerimento per il Pranzo in Spiaggia Bilanciato:

– Cerali (Riso, Quinoa , Cous-Cous, Farro) o Pasta Fredda conditi con Pomodorini e Verdure Miste

– Panino con Bresaola Fesa di Tacchino o Speck con Aggiunta di Verdure

– Insalata Caprese (Pomodoro Tonno e Mozzarella)

– Caesar Salad

– Insalata di Polpo e Patate

Se possibile optare per frutta e verdura estive da sbucciare al momento, come cetrioli o anguria. Tra la verdure sono consigliate anche lattuga, verza, carote, zucchine e fagiolini, mentre per la frutta d’estate c’è l’imbarazzo della scelta: albicocche, pesche, melone, prugne.