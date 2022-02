Dieta: come perdere 3 chili in cinque giorni, lo schema da seguire

Dieta: come perdere 3 chili in cinque giorni, lo schema settimanale per dimagrire velocemente

Pensate che sia impossibile smaltire in fretta i chili accumulati durante le feste , ecco la dieta che ci farà perdere 3 chili in cinque giorni, scopriamola insieme

Eh già nonostante siamo già ai primi di Febbraio vi sentite ancora appesantiti dalle feste? oppure più semplicemente da una vita quotidiana che concede poche tregue?

Almeno una volta o due l’anno potete puntare su una dieta super veloce ed efficace, ricordando però una regola fondamentale: non esistono regimi alimentari fai-da-te, quindi consultate sempre un medico.

Dimagrire velocemente per tornare in forma in poco tempo. Questi i presupposti di questa dieta last minute, che spiega in sostanza come perdere 3 kg in una settimana. Chiaramente si tratta di un regime ipocalorico particolarmente restrittivo, che deve essere approcciato con molta attenzione. È consigliato un consulto preliminare con il proprio medico o col nutrizionista.

Ma il metodo per perdere almeno 3 chili in cinque giorni esiste e si chiama mela. Un frutto già normalmente presente nella nostra alimentazione quotidiana, che qui però diventa grande protagonista perché poco calorico e molto nutriente. Inoltre le sue fibre impediscono l’assorbimento del grasso contenuto negli altri alimenti, favorendone l’eliminazione.

Alcune diete ipocaloriche permettono di dimagrire velocemente, nel giro di pochissimi giorni. Alla base di questi percorsi c’è di solito l’indicazione di bere almeno 2 litri d’acqua al giorno, prevenendo la disidratazione e se presente anche il caldo estivo. A questo si somma l’introduzione nella dieta di grandi quantità di frutta e verdure, un mix tra acqua, fibre, vitamine e basso livello di calorie.

Mai dimenticare la colazione al mattino, che se ricca di fibre permetterà di tollerare meglio la fame durante la giornata. In caso di necessità può essere fatto uno spuntino a metà mattina e nel pomeriggio, consumando rigorosamente frutta (anche sotto forma di frullato) o verdure. Chiaramente chi vuole perdere peso non può prescindere dall’attività fisica, praticabile anche all’aperto e in mezzo al verde. Tornare in forma sarà così più facile e divertente.

Prima di passare allo schema alimentare, ricordate sempre che avete bisogno di idratarvi bene, quindi servono almeno 2 litri di acqua ogni giorno. E allora vediamo insieme passo dopo passo cosa potete mangiare in questi cinque giorni per una dieta super rapida e salutare.

1° GIORNO: tutto a base di mele, al naturale, dalla colazione alla cena. A colazione almeno due mele, a pranzo altre due mele e a cena tre mele di media grandezza.

2° GIORNO: la giornata con una mela a colazione e un bicchiere di latte di soia tiepido. Per pranzo invece una bella insalata mista con lattuga, soncino e una mela verde, condita con 2 cucchiaini di olio extravergine, poco sale e del basilico spezzettato a mano. Per cena, solo 2 mele e ricordatevi l’acqua.

3° GIORNO: a colazione ancora una mela, un uovo strapazzato e un paio d fettine di pane integrale, anche tostato. All’ora di pranzo un’altra insalata, questa volta con lattuga, iceberg , quello che preferite voci, un cetriolo, una carota, mezza cipolla, 2 cucchiaini di olio extravergine, poco sale. Per cena 2 o 3 mele, secondo la vostra fame.

4° GIORNO: qui la dieta delle mele è un po’ più generosa: a colazione la mela potete consumarla sotto forma di frullato o di estratto, accompagnandola ancora con due fettine di pane integrale una fetta di petto di pollo. Per pranzo verdure grigliate poco condite accompagnate da 80 grammi di nasello o altre pesce bianco al vapore. E a cena o un’insalata mista sempre con la mela come protagonista oppure una zuppa di verdure.

5° GIORNO: per colazione ancora una mela, un uovo strapazzato oppure sodo e due fettine di pane integrale. A pranzo rivedrete la carne: una fettina di manzo da 50 grammi con un’insalata di verdure crude e una mela. Per finire 3-4 noci. A cene invece pesce grigliato, insalata mista e una mela.

La dieta per perdere 3 kg in 5 giorni è una soluzione che può consentire di dimagrire velocemente in vista di un evento particolare, come una cerimonia o la tanto attesa vacanza. Perdere peso in fretta può rivelarsi piuttosto facile, ma occorre ricordare che per evitare di recuperare i chili persi in seguito occorrerà prestare attenzione nei giorni e nelle settimane seguenti.