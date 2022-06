Dieta estiva: meglio anguria o melone?

Anguria o melone? E' questo il dilemma estivo in tema di frutta. Si tratta indubbiamente di frutti entrambi gustosi che stuzzicano il palato. In effetti sia l'anguria che il melone possiamo dire che sono parenti stretti in quanto appartengono entrambi alla famiglia delle Cucurbitacee. Ma andiamo a considerarli distintamente.

Anguria: caratteristiche

Questa pianta originaria dell'Africa che fu portata in Europa dagli arabi, è un frutto molto ricco d'acqua per cui è l'ideale per dissetarsi d'estate e recuperare i sali minerali persi e contrastare la ritenzione idrica. Contiene acqua per circa il 90%, il restante 10% è costituito da proteine, carboidrati e fibre. E' un frutto ipocalorico: 100 grammi di anguria contengono meno di 20 Kcal. La polpa rossa è ricca di antiossidanti. Questo frutto ha anche virtù cosmetiche in quanto ha proprietà idratanti ed emollienti per la pelle e la protegge dai rischi derivanti da un'esposizione prolungata ai raggi solari. L'anguria è un'ottima fonte di vitamina C e potassio che contrastano il gonfiore alle gambe e favoriscono l'abbassamento della pressione. Favorendo la produzione della serotonina aiuta a migliorare la qualità del nostro riposo. Non ha controindicazioni specifiche ma la disponibilità del potassio in misura maggiore rispetto al sodio potrebbe favorire i crampi muscolari.

Melone: caratteristiche

Il melone, il cui nome scientifico è Cucumis melo, appartiene alla famiglia delle Cucurbitaceae, è un frutto di cui esistono differenti varietà. Come l'anguria, anche per quanto riguarda il melone è probabile che la sua terra di origine sia l'Africa. Il melone è composto per il 90% di acqua che quindi ci regala una sensazione di refrigerio dalla calura estiva. E' un frutto poco calorico: una porzione media ci apporta circa 60 calorie. Da non trascurare la presenza di sali minerali, in particolare calcio, fosforo e ferro. Per quanto riguarda le vitamine, il melone contiene la vitamina A e la C e un agente anticoagulante in grado di prevenire la formazione di grumi nel sangue che possono essere causa di infarti o ictus. E' quindi un frutto rinfrescante molto indicato per l'estate. Grazie alla presenza degli antiossidanti è utile contro l'invecchiamento cellulare. E' un alimento previsto spesso nelle diete dimagranti estive in quanto ha proprietà diuretiche e depurative e combatte la fame nervosa. E' un ottimo alleato per l'abbronzatura. Come facciamo a riconoscere un buon melone? Il profumo deve essere piuttosto intenso e la scorza non eccessivamente dura. Non va esposto alla luce del sole perché sole e calore hanno un impatto negativo sulle vitamine. Riguardo alle controindicazioni è sconsigliato in caso di diabete e di dispepsie in quanto ha un effetto lassativo.

Riguardo alle indicazioni dietetiche sarebbe preferibile consumare entrambi da soli come merenda o spuntino e non quindi alla fine dei pasti principali come invece si usa fare.

Melone o anguria: cosa scegliere?

Insomma alla fin fine messi sul bilancino le proprietà di entrambi i frutti scegliere l'uno o l'altro è più che altro una questione di gusti. Sono quindi entrambi indicati nell'ambito di una dieta estiva se vogliamo rimanere in forma e anche per perdere peso con gusto e salute qualche chilo accumulato ad inizio d'anno.