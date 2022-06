Dieta estiva per dimagrire pancia e fianchi

Con l'arrivo dell'estate ritorna la voglia di tornare in forma e quindi di perdere i chili che abbiamo accumulato nel corso dell'anno, sovente nelle festività. Il grasso in effetti per quanto riguarda la sua distribuzione corporea tende ad accumularsi sulla pancia e intorno ai fianchi. Il grasso addominale può derivare, oltre che da una dieta poco bilanciata, anche da una predisposizione genetica, dall'età oppure da una insufficiente attività fisica e perfino dall'utilizzo di certi farmaci.

Dimagrire sulla pancia e su fianchi: come fare

Vi sono alcuni accorgimenti che possiamo adottare che possono esserci molto utili per dimagrire su pancia e fianchi. Per quanto riguarda i carboidrati raffinati e quindi pasta e pane, andranno sostituiti con quelli integrali. Per la carne va preferita quella bianca, ad esempio pollo e tacchino, da evitare invece quella rossa. I formaggi e i latticini vanno ridotti. Da evitarsi tutti gli alimenti "pesanti" quindi no a fritti. Per quanto riguarda i grassi sono da privilegiare quelli buoni che ad esempip troviamo nell'olio extravergine di oliva, nel salmone, nella frutta secca e nell’avocado. Andranno evitati gli alcolici, le bevande gassate zuccherate. Al posto del gelato possiamo optare per un sorbetto alla frutta. E' importante bere molta acqua anche lontano dai pasti. Non dimentichiamo di dormire bene per un sonno di qualità che possa effettivamente ristorarci. L'attività fisica faciliterà ancora di più il dimagrimento su pancia e fianchi con alcuni semplici esercizi. Una delle cose più semplici da fare è una camminata al giorno a passo spedito per circa 30 minuti. Si tratta quindi di una attività piacevole e distensiva a portata di tutti praticamente.

La dieta per dimagrire pancia e fianchi: menù settimanale

La dieta non va mai improvvisata, per cui per ottenere risultati e quindi dimagrire in salute dobbiamo sempre rivolgerci a un esperto. Lo stesso vale quindi per la dieta per dimagrire pancia e fianchi. Di seguito un esempio di menù per farvi un'idea su una dieta di questo tipo.

Lunedì

Colazione: del latte parzialmente scremato e dei biscotti integrali, un frutto a scelta.

Spuntino: un centrifugato di frutta e verdura.

Pranzo: della pasta integrale con verdure a scelta.

Merenda: uno yogurt magro con della frutta secca.

Cena: sogliola con zucchine al vapore.

Martedì

Colazione: yogurt con biscotti integrali e una tisana detox.

Spuntino: una spremuta di arancia.

Pranzo: risotto con funghi e prezzemolo accompagnato da insalata a scelta.

Merenda: frutta secca.

Cena: una fetta di tacchino con spinaci e insalata di radicchio.

Mercoledì

Colazione: latte parzialmente scremato con cereali integrali e un frutto a scelta.

Spuntino: mandorle o noci.

Pranzo: pasta integrale con verdure saltate in padella.

Merenda: uno yogurt.

Cena: insalata con pomodorini e rucola.

Giovedì

Colazione: latte parzialmente scremato con fette biscottate integrali e un cucchiaio di marmellata.

Spuntino: un frutto a scelta.

Pranzo: insalata con uova, spinaci e bietole.

Merenda: yogurt con biscotti integrali.

Cena: vellutata di verdure con crostini di pane integrale.

Venerdì

Colazione: yogurt e un centrifugato di frutta e verdura tisana detox.

Spuntino: frutta secca a scelta.

Pranzo: pasta integrale con pomodoro e olio di oliva.

Merenda: un frutto a scelta.

Cena: sogliola in padella con verdure di stagione, pane integrale.

Sabato

Colazione: latte parzialmente scremato con cereali integrali e un frutto a scelta.

Spuntino: una spremuta di arancia.

Pranzo: salmone ai ferri con fagiolini e carote lessate.

Merenda: un frutto a scelta.

Cena: insalata di riso, pomodori, prezzemolo e piselli.

DomenicaColazione: latte parzialmente scremato con fette biscottate integrali e un cucchiaio di marmellata.Spuntino: un frutto a scelta.Pranzo: pollo ai ferri con verdure a scelta.Merenda: un centrifugato di frutta e verdura.Cena: una pizza margherita.