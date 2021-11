Dieta per dimagrire 2021: come dimagrire in inverno 2 kg a settimana

la dieta 2021, come dimagrire in inverno è il regime adatto ricco di tantissimi alimenti che hanno vari nutrienti e proprietà. L’inverno è ormai alle porte ed è importante cercare di arrivare in maniera sana e salutare, anche grazie a una dieta ricca di alimenti che permettano di combattere i primi malanni di stagione e avere così un benessere completo sotto tutti i punti di vista e non solo fisicamente.

Ma cerchiamo anche di capire quali consumare per perdere peso in questa stagione. Scopriamo il menù settimanale per perdere peso

Dieta per dimagrire 2021 2 kg a settimana

Innanzitutto, per eliminare i chili in eccesso, non servono trucchi o miracoli, ma basta semplicemente cambiare le proprie abitudini e avere pazienza.

Chi segue una dieta sa bene che sono diversi i sacrifici a cui andare incontro ed è necessario anche programmare un piano alimentare che sia adatto e specifico per ogni soggetto in base al proprio fisico e anche stile di vita. Non è necessario che sia restrittivo, ma la cosa importante è farsi seguire sempre da un esperto del settore per perdere peso e dimagrire.

Vi ricordiamo che è sempre bene abbinare alla dieta anche un po’ di attività fisica e moto che permette di ridurre le calorie in modo da non patire troppo la fame e riuscire così a dimagrire rapidamente. Affinché la dieta abbia successo, è necessario eliminare gli zuccheri e tutti gli alimenti raffinati limitando anche il consumo dei carboidrati.

Molto importante anche abbinare alla dieta una costante e sana attività fisica, quindi passeggiate nel parco, sulla spiaggia, corsa, ma anche attività di cardio fitness da fare sia a casa che in palestra sicuramente possono aiutare per dimagrire e perdere così i chili in eccesso. Scendere a una o due fermate prima in modo da fare il tratto a piedi permette di mantenersi in forma. O anche rinunciare all’ascensore

Dieta per dimagrire 2021: i consigli da seguire per perdere peso

In inverno si corre il rischio di trovarsi con dei chili in più, complice anche il fatto che si esca poco per via del freddo, ecc. e la paura di ingrassare è dietro l’angolo. Un consiglio per riuscire a perdere peso durante l’inverno è inserire nella propria dieta alcuni alimenti tipici come la zucca che sazia senza avere troppe calorie.

Per la colazione si consiglia di consumare qualcosa di caldo come del tè verde o anche una tisana oppure un frullato che apporta vitamine e sali minerali per affrontare la giornata nel modo migliore e non ha gli stessi zuccheri tipici del succo di frutta che non è consigliato nella dieta per dimagrire.

Molto importante per perdere peso, non solo variare gli alimenti che si consumano, ma anche il colore. Si consiglia di alternare i colori dei vari alimenti per apportare le giuste proprietà e sostanze nutritive all’organismo in modo da dimagrire correttamente, ma senza rinunciare al gusto. Le zuppe, i minestroni a base di verdura sono ottimali da consumare a cena o pranzo.

Dieta per dimagrire 2021: menù completo per dimagrire 2 kg a settimana

Vediamo ora nel dettaglio il menù da seguire per le due settimane di dieta verde.

LUNEDI - Colazione: succo d’arancia, tre fette biscottate integrali con un cucchiaino di marmellata light, un bicchiere di latte scremato

Metà mattinata: uno yogurt magro

Pranzo: 70 gr di pasta + 70 grammi di salsa di pomodoro

Merenda: Un kiwi

Cena: 150 gr di filetto di merluzzo con verdure

MARTEDI - Colazione: una ciotola di latte scremato con 30 grammi di cereali integrali

Metà mattinata: un succo di pompelmo

Pranzo: 200 gr di minestra di verdure

Merenda: una barretta ai cereali

Cena: frittata con un’insalata di lattuga e pomodori.

MERCOLEDI - Colazione: succo d’arancia, tre fette biscottate integrali con un cucchiaino di marmellata light, un bicchiere di latte scremato

Metà mattinata: due mandarini

Pranzo: 70 gr di riso con 80 gr di zucchine

Merenda: 30 gr di mandorle

Cena: 150 gr di pollo ai ferri con carciofi lessi

GIOVEDI - Colazione: una ciotola di latte scremato con cereali

Metà mattinata: frullato di frutta (pompelmo, kiwi, arancia) senza zucchero

Pranzo: 70 gr di pasta con 80 gr di lenticchie

Merenda: uno yogurt

Cena: 150 gr di pesce con verdure miste

VENERDI - Colazione: succo d’arancia, tre fette biscottate integrali con un cucchiaino di marmellata light, un bicchiere di latte scremato

Metà mattinata: una pera

Pranzo: 70 gr di pasta con 100 gr di broccoli

Merenda: una barretta ai cereali

Cena: 140 gr di filetto alla piastra con insalata di verza

SABATO - Colazione: una ciotola di latte scremato con cereali

Metà mattinata: una barretta ai cereali

Pranzo: 70 gr di pasta con 100 gr di zucca

Merenda: un pompelmo

Cena: 150 gr di pesce alla piastra con verdure

DOMENICA - Colazione: succo d’arancia, tre fette biscottate integrali con un cucchiaino di marmellata light, un bicchiere di latte scremato

Metà mattinata: frullato di pera, banana e kiwi senza zucchero

Pranzo: 70 gr di pasta con pomodorini

Merenda: yogurt

Cena: un hamburger con insalata di pomodori e carote