Geppi Cucciari: la dieta funziona, ecco come è dimagrita 8 chili

Geppi Cucciari, la comica sarda, che ha ricevuto l’acclamazione del pubblico di La7 col suo programma “G’Day”, ha stupito tutti ostentando una spettacolare forma fisica, dopo la dieta che l’ha portata a dimagrire otto chilogrammi, corrispondenti a quasi due taglie in meno. Ma come ha fatto?

- Geppi Cucciari, istrionica e irriverente sul palco, ama lo sport e non trascura la salute, dedicando diverse ore settimanali all'allenamento. Nel corso dell’anno passato, tutti i fan di G’Day hanno potuto assistere ad una progressiva trasformazione, che avveniva sotto i loro occhi, nel look della loro star preferita. L’attrice da piacevole e simpatica cicciottella, che dell’autoironia sul suo peso era riuscita a fare la miglior arma di battaglia, si stava trasformando in una donna sofisticata, con una siluette da far invidia ad altre personalità femminili che da più tempo calcano la scena della TV italiana. Ma cosa ancora più importante, Geppi è riuscita a dimagrire e diventare più bella senza mai perdere un briciolo della sua simpatia e rimanendo fedele a se stessa.

Questo cambiamento, genera inevitabilmente delle curiosità e viene da chiedersi quale sia il segreto di questa trasformazione.

Chi ha seguito costantemente la Cucciari sà bene quanto ella non abbia mai fatto segreto del fatto di adorare la buona cucina e, fedele alle sue origini, ha sovente raccontato di fantastici pacchi recapitati al suo indirizzo milanese, contenenti alimenti tipici della sua terra natia, la Sardegna, alimenti non esattamente dietetici quali salsiccia, bottarga, pecorino, dolci sardi tipici e quant’altro.

La dieta di Geppi Cucciari

Per tornare a Geppi, considerando che il segreto del suo successo non è dipeso certo dal suo aspetto fisico, e considerando la sua propensione atletica, viene da chiedersi, quale possa essere stata la spinta decisiva che l’ha portata a decidere di mettersi a regime, e soprattutto perchè proprio in questo momento?

Negli anni passati in diverse occasioni Geppi Cucciari ha parlato della sua dieta - la svolta legata al suo cambiamento fisico: "Volevo tornare a fare sport, non era solo questione di estetica. Avevo un problema al ginocchio e il medico mi disse che la situazione era aggravata dal peso. ‘Signorina, giochi a scacchi o dimagrisca’ ". Nel 2010 voltò pagina: per 40 giorni seguì una dieta particolare, ( senza carboidrati ) eliminando buona parte dei lipidi e quasi tutti i carboidrati per lasciare spazio a un alto quantitativo di proteine.

Come ha fatto Geppi Cucciari a dimagrire 8 chili

La dieta seguita dalla Cucciari è il metodo della Tisanoreica, un sistema che consente un dimagrimento rapido ma equilibrato, basato come la maggior parte delle diete, su un più importante apporto di proteine rispetto ai carboidrati, integrato da alimenti prodotti apposta per simulare la sensazione di mangiare carboidrati, da svolgere sotto rigoroso controllo medico.

Si tratta di un regime alimentare seguito da diverse personalità del mondo dello spettacolo tanto da essere stato definito “la dieta dei VIP”. Questa definizione è probabilmente dovuta anche ai costi che seguire questa dieta comporta, bisogna per un certo tempo acquistare ed assumere i prodotti appositi, ma oggettivamente la Tisanoreica vanta al suo attivo numerosi successi da parte di chi l’ha seguita.

Ecco come Geppi Cucciari ha perso 8 chili

Poi il ritorno alla normalità, reimpostando l’alimentazione con un taglio di lieviti e latticini, fonte di intolleranza. Tante verdure e latte di soia, con riduzione di pasta e pane al minimo (non oltre le 3-4 volte al mese) e carne una volta a settimana. Risultato? Otto chili persi e un cambiamento radicale, sempre con il sorriso: "Il problema non siamo noi che siamo grasse, sono le taglie che sono piccole".

- In una vecchia intervista, la comica sarda raccontò al pubblico il grande amore per lo sport, una questione di famiglia. "Mia madre insegnava educazione fisica e l’ho sempre praticato, scegliendo attività divertenti". Zumba, pilates e Tabata ( lo stesso utilizzato da Noemi ) per bruciare calorie. Per esempio del gelato, il suo punto debole. Ma anche palestra ed esercizi classici come si nota dalle foto pubblicate su Instagram, per tenere sempre il corpo in allenamento. Così facendo ha perso 8 chili e si vede!!