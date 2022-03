Il golden milk è una bevanda ayurvedica a base di curcuma e latte ricca di benefici per il nostro organismo: ecco tutto quello che c'è da sapere

Il Golden Milk, chiamato anche latte d’oro o latte alla curcuma, è una bevanda diventata di grande moda negli ultimi anni che, oltre ad essere buonissima e perfetta per riscaldarci nelle fredde giornate invernali, è anche ricca di proprietà benefiche per il nostro organismo.

Facile e veloce da preparare, il golden milk è ormai entrato di diritto tra gli health drink preferiti da vip e celebrieties, tanto che foto, video e ricette spopolano da tempo anche su Instagram.

Scopriamo quindi quali sono i benefici di questa bevanda amatissima e la ricetta originale per prepararla velocemente anche a casa propria.

Golden Milk: proprietà e ricetta del Latte d’Oro alla Curcuma

Dalle origini antichissime, il Golden Milk, bevanda tradizionale della medicina ayurvedica, sta riscuotendo un forte successo in tutto il mondo grazie agli importanti benefici per il benessere psicofisico, derivanti dalle proprietà della curcuma.

Il “latte d’oro” è infatti un alleato dell’organismo e della salute olistica del corpo, ed in India è considerato una vera e propria panacea: scopriamone insieme le proprietà e la ricetta per prepararlo in casa secondo la tradizione, per godere al massimo dei suoi effetti benefici, con alcuni suggerimenti per delle varianti alternative ed altrettanto ricche di proprietà.

Cos'è il golden milk?

Il golden milk è una bevanda a base di latte vaccino o vegetale arricchito con curcuma e pepe, un'antichissima ricetta di origini indiane che, assunta con continuità, permetterebbe di contrastare malanni di stagione, dolori articolari e piccole infiammazioni. Conosciuto anche come latte d'oro e simile nella preparazione al più conosciuto miele d'oro, il golden milk è una bevanda dal caratteristico colore giallo vivo e dal sapore gradevole e aromatico dato alla presenza della curcuma, conosciuta anche come "zafferano delle Indie" e dal pepe che ne esalta le caratteristiche nutritive: il segreto del golden milk è infatti nella curcumina, un polifenolo dalla potente azione antiossidante e antinfiammatoria che, a contatto con il pepe, aumenta la sua bio-disponibilità e quindi il suo effetto.

Benefici e come si prepara

Un rimedio efficace per stimolare il sistema immunitario, depurare il fegato e sostenere l'azione dell'apparato digerente, il golden milk è un vero e proprio concentrato di gusto e salute ed è molto semplice da preparare in casa. A cosa deve le sue proprietà? Come si prepara? Per quanto tempo è consigliato assumerlo per sfruttarne i benefici? Vediamo tutto quello che c'è da sapere sul golden milk.

Proprietà e benefici del Golden milk

Il latte d'oro è considerato un vero e proprio rimedio naturale a lungo termine non solo per contrastare dolori muscolari e infiammazioni articolari, ma anche per rafforzare il nostro sistema immunitario e stimolare le funzioni epatiche. Consumare ogni giorno per quaranta giorni una tazza di golden milk infatti, ci aiuta a:

- Controllare e ridurre le infiammazioni: la curcumina ci permette di contrastare le infiammazioni, in particolare su tessuti e cartilagini ed è un'ottima alleata contro patologie croniche e lievi forme di artrite;

- migliorare la salute del sistema digerente: la curcuma stimola la digestione e la naturale attività intestinale; è utile anche in caso di meteorismo, o flatulenza;

- proteggere il cuore e controllare i livelli di colesterolo nel sangue: assunto con costanza, il latte d'oro svolge un'azione cardioprotettiva, favorisce la fluidificazione del sangue e la circolazione;

- stimolare le difese immunitarie: la curcuma svolge un'azione immunostimolante in grado di sostenere e rafforzare il nostro sistema immunitario;

- calmare tosse e raffreddore: la curcumina ha un effetto lenitivo e antinfiammatorio utile in caso di tosse, raffreddore e piccoli malanni stagionali;

- effetto antiossidante: il golden milk ci aiuta a combattere l'azione dei radicali liberi e con essi l'invecchiamento cellulare;

- alleviare dolori articolari e muscolari: grazie all'effetto antinfiammatorio della curcuma, il golden milk è consigliato per alleviare i dolori articolare, sembra inoltre che abbia un effetto lubrificante sulle giunture e sulla colonna vertebrale;

- depurare il fegato: senza dubbio uno degli effetti più importanti della curcuma ha a che fare con la salute epatica; questa spezia infatti ci aiuta a depurare il fegato e stimolare la sua naturale attività depurativa;

- lenire i dolori mestruali: la curcuma ha un effetto antispasmodico naturale, per questo motivo il latte d'oro si rivela particolarmente utile in caso di dolori mestruali.

Come si prepara il golden milk

Preparare il golden milk è davvero molto semplice, tutto quello che dovrete fare è procurarvi della curcuma, del pepe e del latte vaccino o vegetale, a seconda dei vostri gusti.

Il primo passaggio è preparare la pasta di curcuma: in un pentolino fate scaldare 120 ml di acqua con un pizzico di pepe, al momento del bollore aggiungete 40 grammi di curcuma in polvere mescolando con un mestolo in legno fino a ottenere un composto pastoso; fatelo raffreddare e riponetelo in un barattolo di vetro in frigo: con queste proporzioni potrete preparare dalle 30 alle 40 porzioni di latte d'oro. Una volta pronta la pasta di curcuma, per godere dei benefici del golden milk vi basterà scaldare ogni giorno 150 ml di latte, aggiungere un cucchiaino di pasta di curcuma, del miele e mescolare bene gli ingredienti: se lo gradite, potete aggiungere anche una spolverizzata di cannella.