Quel dosso artificiale all'ingresso di Modica venendo dal cimitero

Modica - Buongiorno Ragusanews,

segnalo la nascita di un dosso artificiale molto alto all'ingresso di Modica venendo dal cimitero, all'altezza di un nuovo parcheggio al servizio di una stazione di carburanti. Il dosso, illuminato di notte da catarifrangenti, è troppo alto e costringe a fermarsi del tutto. Purtroppo, chi non conosce la strada rischia di spezzare gli ammortizzatori dell'auto. Va bene costringere gli automobilisti a rallentare, ma questa "montagnetta" costruita sulla strada di ingresso a Modica è a mio giudizio illegale per come è stata realizzata.