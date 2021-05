L’ alga Spirulina : ecco cosa è e perché fa bene quest’alga "miracolosa". Ma che cos’è l'alga spirulina?

La spirulina è una micro alga blu-verde, di aspetto filamentoso e a spirale, tradizionalmente considerata un super-alimento, un alga miracolosa. Grazie alle molteplici proprietà benefiche provenienti dal suo consistente contenuto di vitamine ed elementi antiossidanti. L’alga spirulina vanta anche una discreta quantità di proteine, tornando utile come alimento anche per gli sportivi in costante movimento e, aiutando l’organismo nello smaltimento delle tossine, è l’ideale anche per chi ha bisogno di depurare il proprio organismo.

L'alga spirulina scientificamente conosciuta con il nome di Arthrospira; oggi viene classificata più precisamente fra i cianobatteri (come altre alghe di colore verde-azzurro) e vive principalmente nei laghi, soprattutto salati con acque alcaline e calde, delle aree sub-tropicali. È caratterizzata dalla tipica forma a spirale (che si vede però solo attraverso il microscopio), dalla quale deriva il nome.

A cosa serve l'alga spirulina, considerata miracolosa?

Le proprietà benefiche dell’alga spirulina sono diverse e afferenti a molte funzioni che interessano il benessere dell’essere umano, ma vediamole insieme:

Ha un discreto apporto di proteine alternative, perfetta per le diete vegetariane;

Grazie al suo alto apporto di vitamine e Sali minerali, è utile per l’energia mentale di chi svolge un lavoro intellettuale o per chi studia.

Essendo un’alga di acqua dolce è priva di iodio, quindi benefica anche per chi soffre di problemi di tiroide.

È antiossidante grazie alle vitamine del gruppo ACE e a quelle del gruppo B.

Combatte il colesterolo cattivo grazie agli amminoacidi essenziali, omega 6 e omega 3.

Dona anche buona dose di ferro molto più digeribile, quindi benefico per chi necessita di un’integrazione di ferritina ma corre il rischio di sviluppare gli effetti collaterali ad essa relativi.

Sostiene le difese immunitarie, prevenendo gli stati influenzali e apportando energia in caso di convalescenza, degenze o astenia.

Spirulina a cosa serve? I benefici dell'alga spirulina

Ha un bassissimo contenuto calorico

Le proteine e vitamine contenute nell'alga spirulina svolgono un’azione tonificante ed energizzante. Riduce il senso di fame grazie al contenuto di fenilalanina che agendo a livello del sistema nervoso induce il senso di sazietà. Essendo un alimento completo, ricco di vitamine e Sali minerali fornisce il giusto apporto nutrizionalieanche alle donne in gravidanza e allattamento.

Azione antiossidante

Grazie alla presenza di betacarotene, acido ascorbico e tocoferolo che insieme svolgono un effetto sinergico contrastando i radicali liberi. Previene i danni dell’invecchiamento favorendo memoria e concentrazione.

Come assumere l'alga spirulina?

La spirulina è molto semplice da trovare in farmacia o in erboristeria sotto forma di integratori in capsule, tenendo presente che sono pochi i prodotti in cui il principio è presente al 100%. La si può reperire anche allo stato puro, in fiocchi, e può essere aggiunta ai frullati proteici, per condire le insalate . Ci teniamo a ricordare che il consumo giornaliero consigliato non deve andare oltre i 10 grammi circa e che è possibile assumerla anche da sola solo in piccole dosi.

Effetti Collaterali e Controindicazioni

Se si escludono i potenziali rischi dovuti ad una possibile contaminazione con microcistine l'alga spirulina è ben tollerata, anche se nei soggetti predisposti possono verificarsi: nausea, diarrea, sensazione di affaticamento e mal di testa. A causa della ricchezza di fenilalanina, l'alga spirulina è considerata assolutamente da evitare ai soggetti che soffrono di fenilchetonuria.

L'alga spirulina, l'alga miracolosa prende piede in Sicilia

La coltivazione di questo cianobatterio diffuso in ambiente acquatico con il tempo sta prendendo sempre più piede anche sul territorio siciliano, dove nella zona di Paternò, già dal 2010, sono attivi coltivatori che adottano metodi biologici ed eco-sostenibili come quello della permacultura (cioè la progettazione e la conservazione consapevole ed etica di ecosistemi produttivi che hanno la diversità, la stabilità e la flessibilità degli ecosistemi naturali), per coltivare prodotti utili al nostro organismo, in favore della cura, della valorizzazione e del pieno rispetto della natura. Nel 2017 anche nel Ragusano a Scoglitti quattro persone sono riuscite ad avviare la coltivazione di questa speciale alga capace di fornire un quantitativo di ferro pari a 34 volte quello contenuto negli spinaci.