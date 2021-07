Anguria: proprietà e calorie di questo frutto di stagione

L’anguria è l’alimento da mangiare assolutamente perché fa bene alla nostra salute e ci aiuta a perdere peso

Come ogni estate, la dieta dell’anguria torna di moda per perdere un paio di chili in pochi giorni tra chi è alle prese con la prova costume. Questo regime disintossicante, benché non sia ufficiale e supportato da alcuno studio, è apprezzato tra le diete dell’ultimo minuto, perché il cocomero è un frutto amato da molti, leggero, gustoso e dall’alto potere saziante.

La nutrizionista americana Susan Moores indica infatti l’anguria tra i cibi estivi che più aiutano a dimagrire, soddisfacendo la sete e la voglia di dolce.

Viste le alte temperature di questi giorni, il caldo si diffonde nelle nostre case, il sudore e la disidratazione ci accompagnano quotidianamente. Una soluzione per combattere il caldo è sicuramente quella di mangiare ed idratarsi in maniera corretta. Per farlo uno dei metodi migliori è quello di inserire nella propria dieta alimenti come frutta e verdura. E un frutto ricco d’acqua che aiuta a mantenerci idratati è sicuramente l’anguria. È questo l’alimento da mangiare assolutamente perché fa bene alla nostra salute e ci aiuta a perdere peso

L’anguria è un frutto tropicale caratterizzato da una polpa rosso fiammante, costituita per il 90% da acqua, e da una buccia verde striata anch’essa ricca di proprietà benefiche. Infatti, ecco perché non butteremo mai più le bucce dell’anguria dopo aver scoperto questo straordinario metodo di riciclo.

L’anguria, l’alimento dell’estate è uno snack salutare

L’anguria è un ottimo snack salutare che può essere consumato in ogni momento della giornata e possiede numerosi benefici per il nostro organismo. In primis, secondi gli esperti di alimentazione, uno dei tanti benefici di questo frutto è aiuterebbe a proteggere la salute del cuore. L’anguria, cioè, migliorerebbe la circolazione del sangue attraverso la vasodilatazione abbassando così anche i livelli di ipertensione.

È costituita per gran parte da acqua e sali minerali. Pertanto aiuterebbe anche a contrastare la ritenzione dei liquidi e il gonfiore alle gambe. Ricca di vitamina C e di potassio, l’anguria avrebbe un’azione depurativa e detossinante.

Le proprietà benefiche dell’anguria, l’alimento di stagione che ci aiuta a perdere peso

I benefici che il consumo di anguria apporta sono dunque molteplici e straordinari. Aggiungiamo anche che aiuta a contrastare la ritenzione idrica, sia perché idrata, sia perché è ricca di sali minerali, fra cui il potassio che, come già detto, contribuisce alla regolazione dell’equilibrio idro-salino del nostro corpo, quindi non solo ci aiuta ad eliminare i liquidi interstiziali in eccesso, ma contrasta anche l’insorgenza della cellulite, che è correlata alla ritenzione di liquidi e pertanto contribuisce ad avere un corpo più snello ed asciutto.

Inoltre, sempre secondo alcuni studi scientifici, favorirebbe un’azione antinfiammatoria rinforzando il sistema immunitario, aiutandoci, cioè, a mantenere alte le difese immunitarie.

Ha anche potere antiossidante tant’è che proteggerebbe le cellule dai radicali liberi.

L’anguria, l’alleata della nostra bellezza

E sarebbe anche una grande alleata della nostra bellezza, in quanto, la sua assunzione migliorerebbe lo stato di pelle e capelli.

L’anguria tutela delle ossa

Grazie al suo elevato contenuto di licopene, un antiossidante, aiuterebbe anche a ridurre i livelli di stress ossidativo e a mantenere in buono stato la salute delle ossa.

Un frutto ideale per dimagrire e per salvaguardare il nostro fegato

Ideale per dimagrire perché contiene al suo interno citrullina, che aiuta a ridurre l’accumulo di grasso nelle cellule. È anche un drenante naturale perchè, secondo varie ricerche, aiuterebbe ad eliminare l’ammoniaca proveniente dal fegato.

Dunque, è questo l’alimento da mangiare assolutamente perché fa bene alla nostra salute e ci aiuta a perdere peso.

Oltre che la polpa dell’anguria, possiamo mangiarne anche i semi, che al contrario di ciò che spesso si pensa, non fanno ingrassare, anzi, offrono numerosi benefici poiché sono ricchi di fibre, proteine e sali minerali, oltre che di grassi insaturi. Attenzione però al loro effetto lassativo, che si farà decisamente sentire se ne mangeremo grosse quantità.