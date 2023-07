E' pensabile una dieta dell'anguria?

No, la dieta dell'anguria non è pensabile. Ma l'anguria (o cocomero) è il frutto protagonista dell'estate. Zuccherino e dolcissimo, piace a grandi e piccini, lo si mangia a casa, in spiaggia o presso i chioschi di frutta che non mancano mai nel periodo estivo.

L'anguria è ricca di vantaggi: costa poco, non è calorica, è dissetante ed è anche un alleato della dieta.

Scopriamo, nel dettaglio, quali sono le proprietà e i benefici dell'anguria

Dissetante e idratante

L'anguria è ricca di acqua, ha una bassa percentuale di calorie, tanti zuccheri e sali minerali. E' consigliato per combattere in modo sano l'afa estiva. Una carica di energia Il cocomero riduce la stanchezza: è ricco di vitamina del gruppo B, dona al corpo il giusto apporto di potassio e magnesio. Restituisce all'organismo l'energia di cui ha bisogno Amico del cuore Il cocomero è un toccasana per prevenire malattie cardiache e per ridurre l'accumulo di grassi nelle arterie Anticellulite naturale Composto per oltre il 92 per cento di acqua e per il resto da zuccheri, l'anguria contrasta la formazione di cellulite e ridenzione idrica, inoltre rende più belle le gambe eliminando la sensazione di gonfiore e pesantezza. Grazie al licopene, al betacarotene e alla vitamina A è un'ottima merenda drenante.

Diuretico naturale

L'anguria ha un effetto diuretico, aiuta a depurare l'organismo e dona una sensazione di sazietà. Ottimo anche in una dieta.