Paolo Del Debbio, i segreti della sua dieta: ecco come ha perso 27 kg

Paolo Del Debbio rassicura tutti quelli che si sono preoccupati vedendolo troppo dimagrito: il giornalista ha perso ben 27 kg in pochissimo tempo. “Sto bene e ora vi spiego la mia dieta” ha tranquillizzato.

Il segreto della dieta del giornalista Del Debbio

Qual è stato il segreto di Paolo Del Debbio per perdere così tanti chili? Per tranquillizzare i suoi followers e soprattutto per dare un buon messaggio, il giornalista ha deciso di svelare il segreto della sua dieta che gli ha permesso di perdere tanti chili in poco tempo.

Nel corso degli anni il conduttore e giornalista, Paolo Del Debbio, è diventato un punto di riferimento su Rete4: i suoi segreti dopo aver perso 27 kg



Nato il 2 febbraio 1958, all’età di 62 Paolo Del Debbio ha deciso di rivolgersi ad uno specialista affinchè lo aiutasse a perdere il suo peso in modo sicuro e duraturo. Impegno, costanza, un esempio per tutti coloro che non credono di trovare le giuste forze e motivazioni, ma la verità è soltanto una: gli sforzi e i sacrifici pagano sempre ed oggi la sua trasformazione fisica è sotto gli occhi di tutti: Del Debbio ha perso la bellezza di 27 kg ed ora sembra decisamente un’altra persona.

Paolo Del Debbio continua ad informare gli italiani su Rete4 con le sue inchieste è un punto di riferimento dopo tanti anni. Inoltre, ha dovuto attraversare anche un duro momento nella sua vita quando si è sentito improvvisamente spesso fuori forma e affaticato. Così si è rivolto al dottore che l’ha rimesso in forma senza optare per una dieta pesante: col tempo ha sostanzialmente dosato la quantità di cibo ritagliandosi così uno spazio per allenarsi.

Al “Il Corriere della Sera” ha rivelato il suo cambiamento totale: “Prima facevo sempre due cose che amavo: stavo fermo in poltrona a leggere e mangiavo e bevevo con gusto. Ora mi muovo molto e mangio poco”. Poi ha aggiunto: “Non è che ho trovato una dieta miracolosa. Ne ho fatto una di buon senso: ho tolto le cose che fanno ingrassare e sono andato di verdure, carne, pesce. Con la dieta non esiste il miracolo, esiste solo un clic nel cervello e l’umana volontà”.

Paolo Del Debbio, la verità sul suo cambiamento fisico

In aggiunta, si è rivolto subito ad un professionista qualificato, senza fare cose avventate di testa sua. Così può continuare a mangiare di tutto senza esagerare nelle porzioni. Facendo sport, ha guadagnato anche un umore migliore, dato che l’attività fisica innesca un aumento della produzione di endorfine, con relativa sensazione di benessere per le ore successive. Senza contare che un corpo che perde peso molto velocemente necessita di un buon allenamento per tonificare i tessuti.

Un percorso completamente nuovo, quindi per il noto giornalista che gli ha permesso di perdere circa 27 kg cambiando aspetto fisico e vivendo con più energie durante la giornata lavorativa.