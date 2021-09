Abusi su figlia di 10 anni, botte al fratello di 8: arrestato patrigno orco

Canicattì - Un 40enne pluripregiudicato è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia e lesioni ai danni dei figli della compagna: molestava e picchiava ripetutamente con un tubo di gomma la figliastra, da quando aveva solo 10 anni, menando anche il fratellino di 8. A nulla è valso affidare l'uomo, condannato per violenza privata, in prova ai servizi sociali: ora è in carcere ad Agrigento grazie alla denuncia della vittima, oggi 16enne, che ha trovato il coraggio di chiedere aiuto ai carabinieri. La ragazzina è finita due volta in ospedale per le percosse, fingendo incidenti domestici, ma dopo lo stupro non ce l’ha fatta più e ha vuotato il sacco, raccontando agli uomini dell’Arma tutto l’orrore che è stata costretta a subire per anni.

Quattro mura ridotte a una tetra "prigione fisica e psicologica - dicono gli investigatori -, con l'imposizione del silenzio e una serie di vessazioni quali il divieto per i due bambini di frequentare coetanei ". Ancora in corso le indagini sulla madre: pare che sapesse ma facesse finta di niente, per "non far saltare in aria una famiglia" in realtà già saltata. Nel video che segue, il comandante dei carabinieri di Canicattì, capitano Luigi Pacifico, nella conferenza stampa in cui ha illustrato l'indagine che ha fatto scattare le manette.