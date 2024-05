Acate, il dolore per Lisa Rosso, che lascia due figli

Acate - «Non doveva succedere. E io oggi non dovevo vedere questa notizia. Amica mia ho il cuore a pezzi, riposa in pace e veglia sui tuoi figli». È uno dei tanti messaggi di dolore che in queste ore vengono condivisi sui social per l'ennesima vittima di un incidente stradale in Sicilia. A perdere la vita in un terribile scontro avvenuto nella notte è stata Lisa Rosso, una donna di 47 anni che abitava ad Acate. Aveva due figli. L'incidente si è verificato sulla strada provinciale 17, la Vittoria-Scoglitti. Sono rimaste coinvolte due Fiat Panda, una delle quali era guidata proprio dalla vittima. L'impatto è stato violentissimo, le ferite che la quarantasette ha riportato non le hanno lasciato scampo e ai sanitari del 118 non è rimasto che accertare il decesso. La donna che era al volante dell'altra auto, invece, è rimasta ferita ed è stata trasportata all'ospedale Guzzardi di Vittoria: le sue condizioni non sono considerate gravi. «Che dolore - scrive l'amica Giovanna - che notizia terribile. Un amdre di famiglia, una donna che amava i propri figli, non c'è più. Siamo sotto choc, cara Lisa, non riusciamo a credere a quello che è successo. Sappi che non ti dimenticheremo mai e che resterai nei nostri cuori». E ancora: «Lisa no, così no. Non è possibile - scrive un'altra amica, Vera -. Riposa in pace amica mia».

«Che vita ingiusta - aggiunge Marcella - davvero assurso quello che è successo, inaccettabile. Ti ricorderò sempre con immenso affetto Lisa, proteggi i tuoi figli da lassù che dovranno ora affrontare questa triste realtà senza di te. Condoglianze alla famiglia». Sull'incidente sono in corso le indagini dei carabinieri che sul posto hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica e stabilire le responsabilità.