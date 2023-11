Cede pedana al circo di Scicli, indagini. VIDEO

Scicli - Indagini dei Carabinieri e della Polizia sul crollo della tribuna al circo di Scicli, avvenuta ieri sera scatendando il panico del pubblico presente.

Due squadre dei Vigili del Fuoco da Modica e Ragusa sono intervenute alle ore 21.30 circa dell'8 ottobre, a Scicli, in Via Cristoforo Colombo, dove staziona il tendone del circo Sandra Orfei. Durante lo svolgimento dello spettacolo circense, per cause da accertare, una parte di una gradinata, occupata da spettatori, ha ceduto. Nell'incidente non ci sono stati feriti, tuttavia una signora è stata accompagnata in ospedale a scopo precauzionale. I Vigili del Fuoco intervenuti hanno provveduto alla verifica e messa in sicurezza dell'impianto. Sul posto intervenuti: il 118, i Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Municipale di Scicli. Lo svolgimento dello spattacolo in corso è stato sospeso.

Il VIDEO: