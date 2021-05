Covid, 251 morti in Italia l'11 maggio

Covid, il bollettino di oggi martedì 11 maggio: sono 6.946 i contagi (ieri erano stati 5.080), e 251 i morti registrati nelle ultime 24 ore, in calo rispetto alle di ieri, secondo i dati del ministero della Salute.

«Se lasciamo l'Rt calcolato come ora c'è il rischio di cambio di colore per alcune regioni. Temiamo un leggero rialzo nel numero dei casi per via delle riaperture, c'è ancora troppa gente in giro, ma con le vaccinazioni pensiamo di poter migliorare». Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il direttore Sanitario dell'Irccs Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano, Fabrizio Pregliasco. «Con la metà della popolazione vaccinata si può pensare di togliere la mascherina all'aperto - ha proseguito il medico - non è una data certa ma questo potrebbe avvenire già il primo luglio». E sul passaggio direttamente alle 24 per il coprifuoco: «Sarebbe preferibile pensare ad una progressione dalle 22 alle 23, ad esempio, già dalla prossima settimana», ha concluso Pregliasco.