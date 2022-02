Covid, muore a 33 anni dopo parto prematuro: neonata intubata

Napoli - Ennesima tragedia dovuta al Covid, durante un parto: una 33enne napoletana, positiva e non vaccinata, è morta ieri dopo aver dato alla luce prematuramente una bambina - nata di 33 settimane e di 1.800 grammi – attualmente ricoverata in terapia intensiva al Policlinico Federico II. La neonata è grave e la prognosi resta riservata.

La donna, di cui non sono state ancora rese note le generalità, lascia un compagno ed un'altra figlia di 3 anni. Non è la prima giovane che perde la vita nel parto a causa del virus, mettendo a rischio anche la vita dei propri figli, in Campania ma anche in Sicilia, come accaduto lo scorso ottobre a Jessica Lauretta, una mamma 31enne di Pachino.