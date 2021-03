Donna accusa un malore e muore: era stata vaccinata con Astrazeneca

Agrigento - E' morta per sospetta tromboembolia Adriana Zicari di anni 69. Si teme un nesso di causalità con il vaccino AstraZeneca, somministrato quattro giorni prima, e per questo è stata interessata la Procura della Repubblica di Agrigento che ha già avviato l’inchiesta. A renderlo noto è stata la famiglia.

La donna non soffriva di alcuna patologia pregressa, si era sentita male ed era stata trasportata in ospedale in condizioni critiche, lo scorso 25 marzo. Aveva fatto il vaccino AstraZeneca domenica 21 marzo. Il 25 ha accusato un malore mentre si trovava nella sua abitazione. I parenti hanno acconsentito alla donazione degli organi.