Donnalucata, il Settemila caffè colpito per la quarta volta dai ladri

Scicli - Preso nuovamente di mira il bar tabacchi Settemila caffè di via Sanremo a Donnalucata. I ladri hanno piegato la parte bassa della saracinesca d'ingresso del locale e hanno forzato la porta per intrufolarsi all’interno. I malviventi sono entrati in azione poco dopo l’una della scorsa notte. Hanno portato via la cassa automatica, dopo avere messo scaffali e banconi sottosopra. È la quarta volta che l’attività commerciale viene colpita dai ladri.

La proprietà ha denunciato il furto ai carabinieri. Danni per circa 30mila euro. In fase di visione le immagini del sistema di videosorveglianza della zona.