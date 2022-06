Due morti Covid nel ragusano il 14 giugno

Ragusa - In lieve calo il numero dei contagi Covid nel Ragusano, ma ci sono altri due morti: una donna di 97 anni di Modica e un 94enne di Ragusa. Il numero dei morti sale a 561. I positivi, in totale, sono 1.868: 1.827 si trovano in isolamento domiciliare, 41 ricoverati in ospedale.

Questo il dettaglio dei positivi nei comuni iblei: 47 Acate, 36 Chiaramonte Gulfi, 126 Comiso, 25 Giarratana, 106 Ispica, 424 Modica, 4 Monterosso Almo, 141 Pozzallo, 506 Ragusa, 59 Santa Croce Camerina, 137 Scicli, 216 Vittoria.