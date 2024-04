Era caduto da un albero, è morto il consigliere Giuseppe Cannizzo

Vittoria - È morto il consigliere comunale di Vittoria Giuseppe Cannizzo. Era stato medico di famiglia e da qualche tempo era andato in pensione. Versava in Rianimazione dopo che era caduto da un albero.

A dare la notizia è il sindaco Francesco Aiello: "Da pochi minuti abbiamo appreso che è deceduto il Dott. Giuseppe Cannizzo, Consigliere comunale, cattolico democratico, politicamente impegnato e presente da anni in Consiglio. Aveva la grande capacità di intessere un dialogo aperto, sincero e leale con le componenti democratiche, popolari e di sinistra, senza mai perdere la sua originaria connotazione politica e culturale del cattolicesimo democratico. Il noto professionista da pochissimo tempo aveva cessato la professione ed era in quiescenza. Era ricoverato presso l'ospedale Cannizzaro di Catania, dove era stato trasferito a causa di una caduta che gli aveva causato una emorragia. Le sue condizioni in un primo tempo erano rimaste stazionarie ma poi si sono aggravate e nel pomeriggio si è spento. A nome mio personale, della Giunta, del Consiglio e di tutta la città, esprimo cordoglio e vicinanza alla famiglia di un carissimo, indimenticabile amico".