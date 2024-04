Solarino, cavallo imbizzarrito irrompe all'arrivo di una corsa di ciclismo

Solarino, Siracusa - Paura a Solarino, durante le fasi finali del memorial Giuseppe Castiglia, con 380 ciclisti e arrivo in piazza Plebiscito. Un cavallo lanciato al galoppo ha fatto irruzione nel rettilineo finale, proprio in mezzo ai partecipanti. Forzando i blocchi predisposti dalle forze dell’ordine e dai volontari che hanno garantito un tranquillo svolgimento della kermesse ciclistica, un cavallo con fantino in sella ed uno scooter accanto (con due persone in sella) si sono apparentemente imbucati sul tracciato, arrivando persino a tagliare il traguardo insieme ai ciclisti. Nessuno è rimasto ferito ma la paura non è stata poca, e poteva andare veramente molto peggio. I tre, tutti di Solarino, sono stati identificati e denunciati dai carabinieri per interruzione di pubblico servizio, si sarebbero giustificati col fatto di aver perso il controllo del cavallo. Una ipotesi che non convince per niente gli organizzatori. Fortunatamente il cavallo ha invaso il tracciato chiuso al traffico nel momento in cui non c’erano molti ciclisti in transito.