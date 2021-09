Ferito e denutrito, altro cane salvato dai carabinieri

Salaparuta - Dopo il cane salvato a Monterosso Almo, dove domani è prevista una manifestazione animalista, un altro pastore tedesco è stato strappato oggi dalle grinfie della padrona aguzzina: una trapanese di 75 anni, denunciata dai carabinieri per maltrattamento di animali.

Giunti sul posto grazie alla segnalazione di alcuni cittadini, i militari hanno trovato il giovane meticcio denutrito, con estese lesioni cutanee sul muso e sul corpo, rinchiuso in uno sporco e angusto box di pedane in legno, senza riparo dal sole estivo.

Visitato e medicato da un veterinario dell'Asp, il cane è stato quindi affidato in custodia giudiziale a un rifugio di Santa Margherita di Belice. Oltre al sequestro del cane, all'anziana è stata pure inflitta una multa per non averlo dotato di microchip.