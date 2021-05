Giallo anticipato, la Sicilia che si ribella all’ultima stretta VIDEO

Ragusa - Fischi al passaggio delle forze dell'ordine a Catania, nel primo video, con la movida selvaggia che si disperde per riformarsi qualche quartiere più in là. La polizia acciuffa chi può, ma i proprietari dei bar non possono scappare: evidentemente sono disposti a chiudere a 5 giorni per il guadagno di una notte di trasgressione. Figurarsi cosa accadrà in zona gialla. In mezza Sicilia l'eversione verso le residue norme anti Covid ha preso una forma sfrontata e apertamente ribelle. Non solo nel capoluogo etneo, anche a Palermo - nonostante gli accessi contingentati in centri e il divieto di vendita di alcolici dopo le 18 - dopo il rosso i freni hanno ceduto. Già da una settimana: nel secondo filmato baci e abbracci in strada, alla star Angela da Mondello, in “Non c’è Coviddi 2”. Infine, nel terzo video diffuso da Siracusa Cam News, la folla domenicale all’Ortigia.

Potremmo pubblicarne molti altri. Residenti e gestori di locali e palestre siciliane che continuano a rispettare le regole però non ci stanno: filmano e postano in Rete, come gli stessi autori delle violazioni. Solo che loro chiamano pure i carabinieri. Alle recenti infrazioni registrate sull’Isola si sono aggiunte nelle ultime ore le notizie di 8 giovani multati sulla spiaggia Acquacalda di Lipari; un barbecue con una dozzina di professionisti in una villetta privata di Villaggio Mosè e due bar e ristoranti con clienti oltre il limite chiusi a San Leone, in provincia di Agrigento; più altri due per lo stesso motivo ancora a Palermo. E’ la stretta finale prima del semaforo giallo, che ormai tutti danno per scontato dalla prossima settimana. Qualcuno lo vede già bianco.