Comiso - Incendio in un garage a Pedalino, frazione di Comiso. Sul posto sono operative due squadre dei vigili del fuoco e due autobotti per il rifornimento idrico, per un totale di 12 unità. All’interno della struttura diversi attrezzi, un furgone e del gasolio. L’edificio è stato isolato. Non ci sono danni ad altri immobili.