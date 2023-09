L'autobotte millelitri cappottata, così è morta Marinella Sigona

Giarratana - L'autobotte millelitri cappotata, sei persone a bordo, cinque feriti, una donna è morta.

E' un’operaia della forestale, Marinella Sigona.

L'incidente autonomo è avvenuto oggi intorno alle 14:30 nelle vicinanze di Monterosso Almo, lungo la strada statale 194. A perdere la vita è stata Marinella Sigona, 55 anni, di Giarratana, una delle tre donne facenti parte dell’equipaggio composto da sei persone di un mezzo antincendio del Corpo Forestale della Regione Siciliana.

Sull’autobotte antincendio un capo squadra della forestale che è anche volontario dell’OdV “Gruppo Alfa RS” di Chiaramonte Gulfi: si tratta di Giuseppe Bellio, rimasto ferito e trasportato all’ospedale di Ragusa per accertamenti assieme a due colleghi.

Le altre due donne sono state trasferite d’urgenza negli ospedali di Catania (con intervento dell’elisoccorso) e Modica.

Sulla dinamiche dell’incidente sta indagando l’autorità giudiziaria e sul posto dove è avvenuto, oltre a Carabinieri e vigili del Fuoco, ci sono anche i funzionari del Corpo Forestale della Regione Siciliana. Il ribaltamento dell’autobotte è avvenuto durante le operazioni di cambio turno del personale impegnato nello spegnimento di un incendio in contrada Fontanelle di Monterosso Almo. Il mezzo AIB stava raggiungendo la sede per il normale avvicendamento tra colleghi. Pare che la strada, ad un certo punto, presentasse un avvallamento che, probabilmente, ha causato la perdita di controllo e il ribaltamento della cisterna semivuota in un automezzo dal profilo piuttosto alto.

Per lo stesso incendio operava a supporto della forestale anche una squadra di volontari, i Rangers di Monterosso Almo, che sono stati tra i primi a prestare soccorso.