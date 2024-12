Silvia morta dopo aver mangiato la pizza

Frosinone - Solo qualche giorno fa si era sottoposta ad una serie di esami clinici preliminari per un intervento chirurgico e dalle analisi non era emerso nulla di anomalo, tanto che il medico aveva dato l’ok per l’operazione fissata per oggi. È questo il particolare che emerge dietro la morte di Silvia Licocci, la donna di 41 anni, stroncata da una malore dopo aver mangiato la pizza.

L’esame autoptico è stato eseguito ieri mattina, anche se non sono noti i risultati e, quindi, le cause del malore che ha colpito Silvia dopo una serata in pizzeria con il compagno e gli amici di sempre. Il dolore della famiglia e dei suoi cari, già naturale vista una morte così improvvisa e inattesa, è aggravato dal fatto che la giovane donna proprio oggi, nel giorno in cui si celebra il suo funerale, avrebbe dovuto sottoporsi ad un intervento chirurgico che attendeva da tempo e che, proprio in vista dell’operazione, aveva svolto da poco tutti gli esami medici di rito.

La tragedia è avvenuta sabato sera, sulla via del ritorno verso casa a Monte San Marino, dove l’attendevano i due figli, uno adolescente, l’altra di pochi anni, Silvia ha capito di non stare bene, la vista si è offuscata e ha sentito dolore allo stomaco. La donna, che era al voltante, ha avuto la prontezza di accostare a bordo strada ed il compagno, spaventato dal malore, ha chiamato i soccorsi. Una volta arrivata l’ambulanza la quarantunenne avrebbe dato di stomaco ma, comunque, ancora vigile e collaborativa. Le cose pare siano precipitate durante il tragitto verso l’ospedale, quando il cuore di Silvia ha cessato di battere, lasciando nello sconforto più totale il compagno che ha dovuto avvisare la famiglia e gli amici più intimi della tragedia.