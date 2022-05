Neonato con il cordone ombelicale lasciato in una cesta

Catania - Un neonato con il cordone ombelicale ancora attaccato, avvolto in una coperta, è stato trovato dai carabinieri in una cesta in via Rametta a Catania.

I carabinieri sono intervenuti sulla scorta di una segnalazione al 112. Il neonato è stato immediatamente recuperato in sicurezza e accudito dai militari di una pattuglia sistemandolo all’interno dell’autovettura di servizio, avvolgendolo in un’ulteriore copertina fornita da una residente della zona, sino all’arrivo dei sanitari del 118 che hanno condotto il neonato all’ospedale Garibaldi Nesima di Catania.

I medici, all’esito della prima visita, hanno constatato l’ottimo stato di salute prima di ricoverarlo presso il reparto di Neonatologia ove rimarrà in osservazione. Allo stato sono in corso accertamenti allo scopo di identificare l’autore del grave gesto.