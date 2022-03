Nonno fa retromarcia, investe e uccide nipote di due anni

Favignana, Trapani - Dramma a Favignana, la maggiore delle isole Egadi in provincia di Trapani, dove nella serata di ieri un bambino è morto in circostanze tragiche, investito innavvertitamente dal nonno nel tentativo di fare retromarcia con la sua vettura nel giardino dell’abitazione del figlio.

L’anziano non si era accorto che il bimbo, di appena due anni, si trovava dietro la macchina e lo ha travolto. Subito portato al presidio medico dell’isola, il piccolo è deceduto per le ferite riportate, prima dell’eventuale trasporto d’urgenza a Trapani. Alla famiglia, che si stringe nel proprio dolore, è stata restituita la salma del bambino. Il magistrato di turno della Procura di Trapani ha deciso di non disporre l’autopsia.