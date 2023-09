Palermo, decine di incendi, auto in fiamme

Palermo - Palermo ripiomba nell'incubo incendi. Stavolta una delle zone più colpite è quella della circonvallazione. Diversi incendi si sono sviluppati nella zona di Bonagia, dove a fuoco sono andate anche alcune auto che si trovavano sul ponte. Troppo presto per fare un bilancio di danni ed eventuali feriti. Già stamattina i vigili del fuoco erano intervenuti per spegnere un rogo nello spartitraffico che ha causato la chiusura della strada.

E poi all'altezza della rotonda di via Oreto il fuoco ha colpito un capannone. Un'enorme nube di fumo nero si alzata in cielo e sta coprendo tutta la zona. Inevitabili le ripercussioni al traffico. "C'è l'inferno", affermano senza mezzi termini dalla sala operativa dei vigili del fuoco. Ben 35 squadre sono fuori da stanotte: c'è un fronte di fuoco che parte da Partinico e arriva fino a Cefalù. In città roghi anche in via Messina Marine e Borgo Nuovo, rifiuti in fiamme invece nella zona dell'Albergheria.

Un altro incendio ha colpito pure la discarica di Bellolampo intorno alle 13 ed è stata a lungo visibile dai tanti quartieri vicini all'impianto dove vengono portati i rifiuti.

Evacuato edificio campus universitario

A Palermo è stato evacuato anche l'edificio 18 del campus universitario, in viale delle Scienze, al confine con via Ernesto Basile interessata a incendi già da ore. Le fiamme si sono avvicinate all'edificio che ospita le facoltà di Chimica e fisica e per questo è scattato l'ordine a studenti e professori di abbandonare il luogo.