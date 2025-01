Ragusa, blitz dei Nas in una Casa di Riposo: persone fermate e struttura chiusa

Ragusa - Un’importante operazione condotta dai carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (Nas) di Ragusa ha portato al sequestro di una casa di riposo e al fermo di alcune persone coinvolte nella gestione della struttura. L’intervento, frutto di una lunga e complessa attività investigativa, ha permesso di porre fine a una situazione definita dai militari “intollerabile” per le condizioni in cui vivevano gli ospiti.

La struttura, situata nel centro di Ragusa, ospitava venti anziani che, secondo quanto emerso dalle indagini, vivevano in condizioni degradanti e subivano maltrattamenti fisici e psicologici. A far scattare l’inchiesta sono state le denunce di alcuni familiari, preoccupati per lo stato di salute e il benessere dei propri cari. Le segnalazioni hanno permesso ai carabinieri di ricostruire un quadro agghiacciante. A seguito del blitz, la casa di riposo è stata posta sotto sequestro e i venti ospiti sono stati trasferiti in altre strutture idonee, dove riceveranno le cure e l’assistenza necessarie. Alcune persone legate alla gestione della struttura sono state fermate e saranno ora chiamate a rispondere delle accuse di maltrattamenti, lesioni e violazioni delle norme sanitarie. Le indagini sono tuttora in corso.