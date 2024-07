Rientra a Modica mercoledì la salma di Giovanni Basile

Modica - Farà rientro mercoledì 10 luglio a Modica la salma del 36enne architetto modicano Giovanni Basile, morto in seguito in un incidente stradale in Lapponia.

La camera ardente sarà allestita nella chiesa di San Giorgio. I funerali sono in programma giovedì 11 luglio alle 15. Giovanni Basile, figlio dell’ex comandante della polizia locale di Ispica, Giorgio Basile, era a bordo di un’auto condotta dalla fidanzata, rimasta gravemente ferita, che si era scontrata frontalmente in curva con un furgone. Il bilancio è stato di 3 morti.

Basile esercitava la professione di architetto a Londra, dove aveva conosciuto la ragazza finlandese che 20 giorni prima del grave incidente aveva portato a Modica per farla conoscere ai genitori. Erano ripartiti per la Lapponia, dove avrebbe dovuto conoscere i parenti della giovane.