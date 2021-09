Senzatetto uccisa davanti alla chiesa, fermato un pregiudicato

Messina – L’unico sospettato per la morte di Concetta Gioè è un altro clochard: il 70enne Pietro Miduri, 70 anni, pregiudicato originario di Furci Siculo. Lo incastrano le immagini delle telecamere di videosorveglianza del quartiere, nel centro della città dello Stretto. L’indiziato, .autore di un altro delitto nel 1974, è stato messo sotto torchio dai carabinieri per tutta la notte ma non ha ancora ammesso la propria responsabilità: attualmente è in carcere a Trapani.

A seguito di una lite si è accanito contro la 68enne, nel suo giaciglio presso la chiesa di Santa Caterina (foto) ferendola con 12 coltellate, di cui una fatale alla gola. La vittima lascia un marito e tre figli: era originaria di Palermo, da dove anni fa era andata via scegliendo di vivere in strada. Dopo l'autopsia, il corpo sarà restituito ai familiari. "Una persona colta, schiva e riservata" racconta chi la conosceva.