Si affaccia nuda in centro e lancia in strada di tutto. I VIDEO

Catania - Pare sia sposata e il gesto potrebbe essere riferito al marito. Un raptus di rabbia incontrollato ha portato una donna a uscire nuda sul balcone di casa in via Etnea e a lanciare i mobili nella strada di sotto, colpendo auto in sosta e -potenzialmente- passanti. E' accaduto stamani e l'inconsueto gesto ha paralizzato il traffico, mentre decine di curiosi preoccupati hanno filmato il gesto di rabbia e follia.

Sono dovute intervenire le forze dell'ordine (polizia e vigili urbani) per riportarla alla calma, non senza fatica.