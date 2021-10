Siracusa, famiglia isolata salvata col gommone VIDEO

Siracusa – Una famiglia rimasta isolata per gli allagamenti nella zona dei Pantanelli, è stata soccorsa con un gommone dai volontari della Protezione civile. Nelle immagini diffuse dalle testate locali, l’intervento in via Necropoli del Fusco. Gli uffici comunali hanno inoltre predisposto, al momento, il trasferimento di 25 ospiti di un resort nella zona balneare dell'Arenella.

Alcune abitazioni al pianterreno nella zona della Borgata sono allagate e il numero di persone evacuate, anche da altri quartieri, potrebbe aumentare nelle prossime ore in base all'evoluzione della situazione meteo. Numerosi anche gli interventi per rimuovere gli alberi abbattuti dal vento: nel terzo video siamo in zona "Pizzuta", nella parte alta della città.