Soccorsi due diportisti caduti in mare da una barca a vela a Maganuco. FOTO

Modica - Il repentino peggioramento delle condizioni meteo marine che hanno interessato anche il litorale ragusano nella giornata di ieri, con raffiche di vento fino a 35 nodi, non fermano le attività di assistenza e soccorso della Capitaneria di Porto di Pozzallo.

Nel primo pomeriggio, la Sala Operativa di questo Comando è stata contattata da diversi cittadini che segnalavano a circa 500 metri dalla costa e, più precisamente, nello specchio acqueo antistante il litorale di Maganuco del Comune di Modica, un’imbarcazione a vela “scuffiata” con i due occupanti, a seguito del ribaltamento, caduti in mare.

Appresa la notizia, i militari della Guardia Costiera, a bordo della dipendente Motovedetta CP 568, sono tempestivamente intervenuti sul luogo della segnalazione e tratto in salvo i malcapitati, per fortuna in buono stato di salute nonostante le pessime condizioni meteomarine. Successivamente, un gommone partito dal Circolo Velico di Maganuco ha trainato l’imbarcazione a vela a terra e l’evento si è concluso per fortuna solo con un grosso spavento per i due diportisti.