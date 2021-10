Meteo, il peggio è passato: le previsioni del weekend

Ragusa - Con le ultime piogge di mercoledì sera, può dirsi conclusa l'ondata di maltempo che in questi giorni ha interessato il Ragusano: le piogge proseguiranno sulle costa settentrionali dell’Isola, mentre sulla nostra provincia torna il sole anche se un po’ più freddo, specie nell’entroterra. Oggi la temperatura massima registrata si assesterà sui 22°C, la minima a 12°C. Tesi i venti.

Di seguito, in dettaglio, le previsioni per questo fine settimana.

Venerdì 8. Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata: la colonnina di mercurio guadagnerà un grado nei valori massimi e minimi; i venti caleranno a moderati.

Sabato 9. Di nuovo cieli con poche nubi la mattina ma, nel primo pomeriggio, potrebbe verificarsi qualche rovescio lungo le coste, in attenuazione in serata. Temperature stazionarie tra i 22-23°C di massima e i 13-14°C di minima; i venti scendono ulteriormente a deboli.

Domenica 10. Ancora tempo instabile al mattino, con possibilità di qualche piovasco locale di breve durata e scarsa intensità, in dissolvimento col passare delle ore. Temperature e venti invariati.