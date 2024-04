Grosso incendio in un magazzino a Floridia

Floridia - Un grosso incendio è divampato in un magazzino a Floridia. Un'alta colonna di fumo nero si è alzata da corso Giuseppe di Vittorio e si è poi diffusa: è visibile anche a diversi chilometri di distanza. Le fiamme si sono sviluppate in un deposito di infissi e porte corazzate. Secondo una prima ricostruzione si sarebbero sprigionate nell’area del capannone per poi propagarsi velocemente. Sono stati alcuni passanti a chiedere l’intervento dei soccorsi e poco dopo sono arrivate diverse squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Siracusa: stanno cercando di contenere le fiamme per evitarne una ulteriore diffusione. Quando è stato lanciato l'allarme, sul posto sono arrivati anche i carabinieri che sono già al lavoro per comprendere se si è trattato di un incendio di matrice dolosa o se, invece, si tratta di un incidente. La circolazione dei mezzi nella zona è in tilt. La polizia municipale, per consentire ai soccorritori di intervenire in sicurezza, ha bloccato l’ingresso ad auto e pedoni in tutta l'area, deviando il traffico.

L'aria è irrespirabile. Il sindaco di Floridia, Marco Carianni, invita a tutti a fare attenzione: «In questi minuti personale dei vigili del fuoco e polizia municipale di Floridia e Solarino stanno gestendo un bruttissimo incendio divampato nella zona della Marchesa. Per questa ragione, oltre ad invitarvi tutti ad osservare la massima prudenza, ritengo estremamente doveroso ringraziare quanti si stanno prodigando per tutelare la nostra incolumità».