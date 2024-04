Furto trattori all'Agrario di Scicli, flash mob venerdì 26 aprile. VIDEO

Scicli - “Restituite ai ragazzi, che potrebbero anche essere i vostri figli, quello che avete tolto loro”. A parlare ai microfoni del TGR Sicilia è il dirigente scolastico dell'istituto Quintino Cataudella, dopo il furto di tre trattori all'istituto tecnico Agrario di contrada Bommacchiella.

News Correlate Rubati tre trattori all'Agrario di Scicli

Docenti e studenti sono rimasti affranti davanti a un gesto così sconsiderato che, tra l’altro, arriva proprio a poche settimane dall’inizio delle operazioni di raccolta nei campi e nelle serre. Tra questi figurano sei ettari di campi di grano e 6000 metri quadrati di serre con le coltivazioni più disparate.

“Anche se il sistema di allarme è funzionante, negli ultimi giorni c’era stato qualche problema con il sistema telefonico di allerta del personale reperibile per gli allarmi”, prosegue il dirigente. Ingenti i danni, che ammontano a circa 150mila euro. Come ribadito da alcuni ragazzi, oltre che economico si tratta anche di un danno morale a ogni studente e ogni cittadino della comunità. Proprio per questo gli studenti hanno organizzato un flash mob per venerdì 26 aprile, nel quale faranno sentire la loro voce contro l’illegalità. Nel frattempo proseguono le indagini dei carabinieri di Donnalucata